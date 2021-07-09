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Никифоров перетинався із Зеленським, коли навчався у школі. Де вони бачилися

9 липня 2021 19:48

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Наступник Мендель заявив, що коли він навчався у школі, Зеленський і його оточення "були місцевими зірками"

Новий прессекретар президента України Сергій Никифоров раніше не співпрацював із Зеленським, але їздив у групі підтримки команди "95 кварталу".

Про це він розповів під час свого першого онлайн-брифінгу.

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За словами Никифорова, він працював у Кривому Розі всього пару місяців, так що часу на це не було. Але перетинався з ним, коли ще навчався у школі, адже "це були місцеві зірки".

"Це була команда 95 кварталу і я кілька разів їздив у групі підтримки. (...) Ми так, побіжно з паном Володимиром Зеленським перетиналися, але він точно мене не пам'ятає з тих часів і жодних зв'язків з тих часів я з ним не мав", – сказав прес-екретар.

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Нагадаємо, також на брифінгу Никифоров зізнався, що йому довелося бігти на зустріч з журналістами.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Меркель в Берліні 12 липня: подробиці

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