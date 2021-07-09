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Никифоров пересекался с Зеленским, когда учился в школе. Где они виделись

9 июля 2021 19:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Преемник Мендель заявил, что когда он учился в школе, Зеленский и его окружение "были местными звездами"

Сергей Никифоров и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Сергей Никифоров и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Новый пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее не сотрудничал с Зеленским, но ездил в группе поддержки команды "95 квартала".

Об этом он рассказал во время своего первого онлайн-брифинга.

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По словам Никифорова, он работал в Кривом Роге всего пару месяцев, так что особо времени на это не было. Но пересекался с ним, когда еще учился в школе, ведь "это были местные звезды".

"Это была команда 95 квартал и я несколько раз ездил в группе поддержки. (…) Мы так, бегло с паном Владимиром Зеленским пересекались, но он точно меня не помнит с тех времен и никаких связей с тех времен я с ним не имел", - сказал пресс-секретарь.

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Напомним, также на брифинге Никифоров признался, что ему пришлось бежать на встречу с журналистами.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Меркель в Берлине 12 июля: подробности

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