"Не по-братськи так чинити": Зеленський відреагував на статтю Путіна

Він потролив господаря Кремля: виявляється, Путін не міг знайти час для особистої зустрічі через те, що працював над статтею

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський похвалив російського колегу Володимира Путіна, що він опублікував статтю про Україну українською мовою, і навіть готовий обговорити з ним якісь моменти з неї. Тільки нагадав господареві Кремля – Україна і РФ не братні народи. Про це глава держави розповів в інтерв'ю телеканалам.

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На репліку журналіста, що стаття на сайті Кремля опублікована українською мовою, президент з посмішкою відреагував: "Приємно, що людина знає українську мову".

"Якщо президент РФ вже почав писати українською, значить ми все правильно робимо і в такому напрямку (писати українською) я підтримую це рішення. У мене не було часу прочитати всю статтю, але в деяких частинах, які я прочитав, я побачив глибоку роботу – президент РФ витратив багато часу. Там архівної роботи дуже багато. Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент РФ може собі дозволити витратити на великий обсяг такої детальної роботи ... Ми обов'язково проаналізуємо цю статтю, як тільки знайду час. Якщо потрібно щось відповісти – ну, подумаємо", – сказав Зеленський.

Також він потролив президента РФ: виявляється, Путін не міг знайти час на зустріч із Зеленським через те, що працював над статтею.

"Мені здається, що деякі речі, які він написав, ми могли б проговорити, і я б йому надав багато матеріалу, яким теж можна скористатися в іншій статті", – сказав президент України.

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Зеленський зазначив, що у Кремлі забувають про Україну, коли кажуть про перемогу над фашизмом під час Другої світової війни, але згадують в інших випадках – коли треба назвати "братнім народом".

"Мені здається це не по-братськи так поступати. Більше схоже на Каїна і Авеля", – резюмував глава держави.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Кремль опублікував статтю авторства Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії та України. Головний її наратив – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі й дбали про братів менших". А закінчив кремлівський автор тим, що Україна віддалилася від "братнього народу" й потрапила під зовнішнє управління Заходу. Як на це відреагували в Україні.

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