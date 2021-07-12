Русский
$ 27,32
32,41
  1. Влада

З України створюють "анти-Росію". Путін здивував новим "одкровенням"

12 липня 2021 22:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент країни-агресора вкотре повторив, що Україна нібито знаходиться під контролем з боку західних держав

Путін в черговий раз розповів, чому "Україна - це Росія". Фото: колаж "Сьогодні"

Путін в черговий раз розповів, чому "Україна - це Росія". Фото: колаж "Сьогодні"

На сайті Кремля вийшла об'ємна "стаття" президента РФ Володимира Путіна, а якій він заявив, що західні країни культивують в Україні якийсь проєкт "анти-Росія", аби перетворити нашу країну в "бар'єр між Європою і РФ".

Реклама

Раз за разом повторюючи безліч уже озвучених ним темників, Путін пише: "Неминуче прийшов час, коли концепція "Україна – не Росія" вже не влаштовувала. Потрібна була "анти-Росія".

"Вона може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога. І додам – під протекторатом, контролем з боку західних держав", – пише Путін.

Російський президент чомусь порівнює псевдореферендум в Криму і окупацію Донбасу з тим, що населення цих українських територій "відкинуло" згадуваний ним проєкт.

Не пропусти!
Дивовижний день Шевченка в Лондоні: зводив синів на фінал Євро і Джоковича
Андрій Шевченко з синами на Вімблдоні і "Уемблі"

Нагадаємо, що вихід своєї "статті" Путін анонсував ще пару тижнів тому, коли під час "Прямої лінії" назвав українців і росіян "одним народом".

Реклама

При цьому в Кремлі тонко натякнули, що блокують зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським через суд над нардепом Віктором Медведчуком.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із Зеленським
Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із ЗеленськимВлада
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником Меркель
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником МеркельВлада
Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питання
Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питанняВлада
"Я не вживав наркотики – це провокація": Юрченко виправдався за ДТП у ЛьвовіВлада
Зустріч із Меркель – як дипломатія Зеленського змусила Захід почути Україну
Зустріч із Меркель – як дипломатія Зеленського змусила Захід почути УкраїнуВлада
Дають приклад всьому світу.
Дають приклад всьому світу. "Слуги народу" на китайському ТБ розхвалили комуністів (відео)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти