"Не по-братски так поступать": Зеленский отреагировал на статью Путина

Он потроллил хозяина Кремля: оказывается, Путин не мог найти время для личной встречи из-за того, что работал над статьей

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский похвалил российского коллегу Владимира Путина, что он опубликовал статью об Украине на украинском языке, и даже готов обсудить с ним какие-то моменты из нее. Только напомнил хозяину Кремля – Украина и РФ не братские народы. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалам.

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На реплику журналиста, что статья на сайте Кремля опубликована на украинском языке, президент с улыбкой отреагировал: "Приятно, что человек знает украинский язык".

"Если президент РФ уже начал писать на украинском, значит мы все правильно делаем и в таком направлении (писать на украинском) я поддерживаю это решение. У меня не было времени прочитать всю статью, но в некоторых частях, которые я прочитал, я увидел глубокую работу – президент РФ потратил много времени. Там архивной работы очень много. Могу только позавидовать, что столько времени президент РФ может себе позволить потратить на большой объем такой детальной работы … Мы обязательно проанализируем эту статья, как только найду время. Если нужно что-то ответить – ну, подумаем", – сказал Зеленский.

Также он потроллил президента РФ: оказывается, Путин не мог найти время на встречу с Зеленским из-за того, что работал над статьей.

"Мне кажется, что некоторые вещи, которые он написал, мы могли бы проговорить, и я бы ему предоставил много материала, которым тоже можно воспользоваться в другой статье", – сказал президент Украины.

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Зеленский отметил, что в Кремле забывают про Украину, когда говорят о победе над фашизмом во время Второй мировой войне, но вспоминают в других случаях – когда надо назвать "братским народом".

"Мне кажется это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля", – резюмировал глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", Кремль опубликовал статью авторства Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. Главный ее нарратив – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". А закончил кремлевский автор тем, что Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада. Как на это отреагировали в Украине.

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