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"Росія була пограбована". Путін назвав Україну "дітищем СРСР"

12 липня 2021 23:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент Росії знову намагається видати свої фантазії про історію створення України за істину

Путін продовжує фантазувати про історію України. Фото: колаж "Сьогодні"

Путін продовжує фантазувати про історію України. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін регулярно – як правило, не рідше разу на рік – "нагадує" про те, що вважає територію України власністю РФ, як спадкоємиці Радянського Союзу. Не обійшлося без цього і в цьому році.

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На цей раз він написав про це у великій "статті" на тему взаємин двох країн.

"Сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи, – пише Путін. – Ми знаємо і пам'ятаємо, що в значній мірі вона створювалася за рахунок історичної Росії".

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Землі нашої країни він назвав "територіальними подарунками" більшовиків, які "довільно нарізали кордони" республік в СРСР.

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"Очевидно одне: Росія фактично була пограбована", – скаржиться російський лідер.

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Продовжуючи свій "історичний екскурс", Путін додав, що після розпаду СРСР в 1991 році все нібито "подаровані" території Росії "відразу опинилися за кордоном" і "відірвані від історичної Батьківщини".

Раніше глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов оцінив шанси Володимира Путіна відродити Російську імперію.

Нагадаємо, що вихід своєї "статті" Путін анонсував ще пару тижнів тому, коли під час "Прямої лінії" назвав українців і росіян "одним народом".

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