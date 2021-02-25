Нардеп Козак подав до суду на рішення Зеленського про санкції

До Верховного Суду продовжують надходити скарги після указу президента, виданого на початку лютого

Народний депутат Тарас Козак оскаржив у Верховному Суді України (ВСУ) рішення президента Володимира Зеленського про введення проти нього санкцій.

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Про це повідомляє пресслужба суду.

У ВСУ зазначили, що позов надійшов до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 24 лютого.

Позивач оскаржив указ президента України від 2 лютого 2021 № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме додаток № 1, згідно з яким застосовані санкції до Тараса Козака.

Нагадаємо, до Верховного Суду раніше вже надходили позови на рішення Зеленського про санкції:

9 лютого суд повернув заяву позивачеві для усунення недоліків;

9 лютого за іншим позовом відмовлено у відкритті провадження;

11 лютого суд відкрив провадження за наступним позовом, справу призначено до розгляду на 15 березня.

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Як повідомляли новини "Сегодня", 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. Також санкції були введені персонально проти Тараса Козака, в якого громадянство РФ і бізнес в ОРДЛО.

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