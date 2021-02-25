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Нардеп Козак подав до суду на рішення Зеленського про санкції

25 лютого, 10:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

До Верховного Суду продовжують надходити скарги після указу президента, виданого на початку лютого

Народний депутат Тарас Козак оскаржив у Верховному Суді України (ВСУ) рішення президента Володимира Зеленського про введення проти нього санкцій.

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Про це повідомляє пресслужба суду.

У ВСУ зазначили, що позов надійшов до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 24 лютого.

Позивач оскаржив указ президента України від 2 лютого 2021 № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме додаток № 1, згідно з яким застосовані санкції до Тараса Козака.

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Нагадаємо, до Верховного Суду раніше вже надходили позови на рішення Зеленського про санкції:

  • 9 лютого суд повернув заяву позивачеві для усунення недоліків;
  • 9 лютого за іншим позовом відмовлено у відкритті провадження;
  • 11 лютого суд відкрив провадження за наступним позовом, справу призначено до розгляду на 15 березня.
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Як повідомляли новини "Сегодня", 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. Також санкції були введені персонально проти Тараса Козака, в якого громадянство РФ і бізнес в ОРДЛО.

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позов санкції Володимир Зеленський Верховний суд Тарас Козак

Джерело: Сьогодні

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