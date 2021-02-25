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Нардеп Козак подал в суд на решение Зеленского о санкциях

25 февраля, 10:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Верховный суд продолжают поступать жалобы после указа президента в начале февраля

Народный депутат Тарас Козак обжаловал в Верховном суде Украины (ВСУ) решение президента Владимира Зеленского о введении против него санкций.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ВСУ отметили, что иск поступил в Кассационный административный суд в составе Верховного суда 24 февраля.

Истец обжаловал указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно приложение №1, согласно которому применены санкции к Тарасу Козаку.

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Напомним, в Верховный суд ранее уже поступали иски на решение Зеленского о санкциях:

  • 9 февраля суд вернул заявление истцу для устранения недостатков;
  • также 9 февраля по другому иску отказано в открытии производства;
  • 11 февраля суд открыл производство по очередному иску, дело назначено к рассмотрению на 15 марта.
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Как сообщали новости "Сегодня", 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Также санкции были введены персонально против Тараса Козака, у которого гражданство РФ и бизнес в ОРДЛО.

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иск санкции Владимир Зеленский верховный суд Тарас Козак

Источник: Сегодня

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