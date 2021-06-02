"Доведеться просити Путіна відвезти мене в Крим": Лукашенко образився на Зеленського

Білоруський диктатор навіть не проти вирушити з Путіним у Крим на кораблі, оскільки Україна закрила небо

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підбив підсумки переговорів з російським лідером Володимиром Путіним. Під час зустрічі він просив його допомогти потрапити в окупований Крим через Росію, а вже після прибуття до Мінська навіть звернувся з цим самим питанням до президента України Володимира Зеленського.

Реклама

Напередодні він зібрав у Палаці Незалежності нараду з питань співпраці з Росією, де обговорив ситуацію щодо авіасполучення. Лукашенко скаржиться: мовляв, після скандалу з розворотом літака Ryanair і затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича Україна закрила для білорусів небо.

За його словами, тепер білоруси і він сам не зможуть літати в окупований Крим на відпочинок.

"Я Путіну сказав: я прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити в Крим... Пам'ятаю, запитав Порошенка, ще він був президентом: а як нам тепер у Крим потрапити? Не питання, я тебе прошу – тільки через Україну (відповів Порошенко). Сьогодні я хотів би поставити запитання Зеленському: за бажання, полетіти до Криму мені як сьогодні? Тільки через Росію. Доведеться попросити Путіна відвезти мене в Крим. Може, ми на тій шхуні, де ми вели переговори, пройдемо до Криму", – сказав він.

Білоруський диктатор також назвав дії Києва провокацією і тяганиною.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна готує санкції проти режиму Лукашенка – відповідні матеріали вже на розгляді РНБО.

Читайте також нашу статтю про те, хто здобуде перемогу у торговій війні України та Білорусі.