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МОЗ просить Раду легалізувати коноплю

13 липня 2021 10:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Легалізація канабісу в медичних цілях – це насамперед медичне питання, а не політичне, запевняють чиновники МОЗ

Україна ще на крок наблизилася до легалізації "лікувального" канабісу. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна ще на крок наблизилася до легалізації "лікувального" канабісу. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт про легалізацію канабісу для використання у медичних цілях.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

У міністерстві відзначили, що легалізація канабісу в медичних цілях – це насамперед медичне питання, а не політичне.

"На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", – сказав заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

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Клінічні дослідження підтверджують, що конопля ефективна при лікуванні понад 50 патологічних станів, і українські пацієнти потребують таких препаратів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", питання легалізації медичного канабісу розглянуть на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський. Всього депутати розглянуть п'ять питань.

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