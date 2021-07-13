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Минздрав просит Раду легализовать коноплю

13 июля 2021 10:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический, уверяют чиновники Минздрава

Украина еще на шаг приблизилась к легализации "лечебного" каннабиса. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина еще на шаг приблизилась к легализации "лечебного" каннабиса. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения призвало Верховную Раду принять законопроект легализация каннабиса для использования в медицинских целях.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический.

"На кону решения вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", – сказал заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

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Клинические исследования подтверждают, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний, и украинские пациенты нуждаются в таких препаратах.

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Как сообщали новости "Сегодня", вопрос легализации медицинского каннабиса рассмотрят на внеочередном заседании парламента, которое созвал президент Владимир Зеленский. Всего депутаты рассмотрят пять вопросов.

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