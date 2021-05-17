Медведчук в обмін на українських полонених: як у Путіна на це відреагували

Напередодні Данілов не виключив, що підозрюваний у державній зраді може стати хорошим обмінним матеріалом

Віктора Медведчука можуть обміняти на полонених. Колаж "Сьогодні"

Кремль не розглядатиме варіант з обміном підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука, на що натякнув напередодні секретар РНБО Олексій Данілов.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

Данілов не виключив, що політика можна було б обміняти на полонених українців, але Пєсков назвав таку ідею несформульованою.

"Це внутрішньоукраїнська політична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін. Це питання, чи хоче цього сам український політик з кимось помінятися. Це досить несформульована якась ідея, тому ми навряд чи схильні якось це серйозно розглядати", – сказав спікер Кремля.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Кремлі заявляли, що не збираються втручатися в цю справу, але пильно за нею стежать. Днями навіть Путін вперше відреагував на справу Медведчука.

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А російський політолог Дмитро Орєшкін спрогнозував, як Путін вчинить з Медведчуком. Є два основні варіанти – або підселить до Януковича в "гуртожиток" у Ростові, або кине в Україні на розсуд правосуддя.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком