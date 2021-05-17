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Медведчук в обмен на украинских пленных: как у Путина на это отреагировали

17 мая, 13:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне Данилов не исключил, что подозреваемый в госизмене может стать хорошим обменным материалом

Виктора Медведчука могут обменять на пленных. Коллаж "Сегодня"

Виктора Медведчука могут обменять на пленных. Коллаж "Сегодня"

Кремль не будет рассматривать вариант с обменом подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука, на что намекнул накануне секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Данилов не исключил, что политика можно было бы обменять на пленных украинцев, но Песков назвал такую идею несформулированной.

"Это внутриукраинская политическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Это вопрос, хочет ли этого сам украинский политик с кем-то поменяться. Это достаточно несформулированная какая-то идея, поэтому мы вряд ли склонны как-то это серьезно рассматривать", – сказал спикер Кремля.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Кремле заявляли, что не собираются вмешиваться в это дело, но пристально за ним следят. На днях даже Путин впервые отреагировал на дело Медведчука.

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А российский политолог Дмитрий Орешкин спрогнозировал, как Путин поступит с Медведчуком. Есть два основных варианта – либо подселит к Януковичу в "общежитие" в Ростове, либо бросит в Украине на усмотрение правосудия.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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