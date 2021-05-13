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Арешт або свобода для Медведчука: онлайн-трансляція з суду

13 травня, 13:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Прокурори проситимуть арешт з можливістю внесення застави в сотні мільйонів гривень

Народний депутат Віктор Медведчук після вручення йому підозри прибув до Печерського суду Києва, де йому обирають запобіжний захід.

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Після початку засідання, суддя В'ячеслав Підпалий відхилив клопотання адвокатів про взяття Віктора Медведчука на поруки.

Напередодні в Офісі генпрокурора заявили, що проситимуть у суду арешт Медведчука з можливістю внесення застави в 300 мільйонів гривень.

Також стало відомо, що 40 народних депутатів звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.

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Нагадаємо, 12 травня політик з'явився в Офіс генерального прокурора, де йому передали копію підозри у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Читайте докладніше, у чому підозрюють Медведчука.

Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує всі звинувачення.

Тим часом у Кремлі вже заявили, що кум Путіна не звертався по допомогу до Росії і не просив політичного притулку. Також у Москві пообіцяли не втручатися в цю справу.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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