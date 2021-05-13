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Медведчук може зірвати переговори по Донбасу? Кравчук дав відповідь

13 травня, 09:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Після записів розмови Медведчука і з людиною Путіна Козаком заговорили про загрозу для переговорів ТКГ

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Кримінальне провадження стосовно народного депутата Віктора Медведчука і його скандальна розмова на плівках СБУ із заступником глави адміністрації Путіна Дмитром Козаком не вплине на переговори щодо Донбасу в Тристоронній контактній групі. Про це сказав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає PavlovskyNEWS.

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Він зазначив, що Козак все одно не має відношення до мінських переговорів, а є учасником "нормандського формату" на рівні радників глав держав.

"На роботі мінської ТКГ не відіб'ється", – сказав Кравчук.

Також він нагадав, що Медведчук причетний до обміну полоненими за часів президентства Петра Порошенка, а за Володимира Зеленського українська делегація в ТКГ була змінена.

"У складі української делегації, а також в робочих підгрупах з політичних питань, гуманітарних і безпеки, немає жодного пов'язаної з ним (Медведчуком, – ред.) людини", – заявив Кравчук.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепу Віктору Медведчуку оголошено про підозру у держзраді і порушенні законів і звичаїв війни: йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Читайте докладніше про справу Медведчука – Козака.

У Кремлі вже заявили, що кум Путіна не звертався по допомогу до Росії і не просив політичного притулку. Також у Москві пообіцяли не втручатися в цю справу.

Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує будь-які звинувачення.

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