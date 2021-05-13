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Медведчук может сорвать переговоры по Донбассу? Кравчук дал ответ

13 мая, 09:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После записей разговора Медведчука и с человеком Путина Козаком заговорили об угрозе для переговоров ТКГ

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Уголовное производство в отношении народного депутата Виктора Медведчука и его скандальный разговор на пленках СБУ с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком не повлияет на переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе. Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает PavlovskyNEWS.

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Он отметил, что Козак все равно не имеет отношения к минским переговорам, а является участником "нормандского формата" на уровне советников глав государств.

"На работе минской ТКГ не отразится", – сказал Кравчук.

Также он напомнил, что Медведчук причастен к обмену пленными во времена президентства Петра Порошенко, а при Владимире Зеленском украинская делегация в ТКГ была изменена.

"В составе украинской делегации, а также в рабочих подгруппах по политическим вопросам, гуманитарным и безопасности, нет ни одного связанного с ним (Медведчуком, – ред.) человека", – заявил Кравчук.

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Фото: ОПЗЖ
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Как сообщали новости "Сегодня", нардепу Виктору Медведчуку объявлено о подозрении в госизмене и нарушении законов и обычаев войны: ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.

В Кремле уже заявили, что кум Путина не обращался за помощью к России и не просил политического убежища. Также в Москве пообещали не вмешиваться в это дело.

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.

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