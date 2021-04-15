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"Це я знаю, у кого ти відс**ував": Ківа в Раді влаштував перепалку з журналістом (відео)

15 квітня, 13:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Спочатку нардеп і журналіст обговорили сексуальні контакти з чоловіками, а потім переключилися на російську вакцину

Народний депутат Ілля Ківа прямо у Верховній Раді поскандалив з журналістом Андрієм Дзіндзею, причому не соромлячись нецензурної лексики та образ. Відповідне відео опублікував PavlovskyNews.

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Почався конфлікт із зустрічних питань про сексуальні контакти з чоловіками. Журналіст стверджував, що він "знає все". На що нардеп теж відповів, що "все знає" про Дзіндзю.

"Дзиндзя, я тебе прошу. Це я знаю, де ти жив, у кого ти відс**ував і за чий рахунок це все відувалося", – сказав Ківа.

На це журналіст навздогін відповів: "А ти зараз у кого відс**уєш? У Медведчука?".

Відео: PavlovskyNews

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Далі співрозмовники перейшли до вакцин. Ківа обурився, що Україна не купує російський "Супутник V".

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"Весь світ купує вакцину, весь світ рятує життя, а ми патріотично кожен день закопуємо по 500 людей. Це бл**ство і за це будуть судити", – сказав нардеп.

На питання журналістів, чому Ківа собі дозволяє так висловлюватися, він відповів: "Це моя форма спілкування. Це моє право висловлювати ті думки і ту емоцію, які сьогодні знаходяться в моїй душі. Коли ми говоримо про країну, про біль, про народ, про війну".

Відзначимо, раніше нардеп вже неодноразово "відзначався" скандалами. Наприклад, минулого року Ківа з матами привітав чоловіків з 23 лютого.

Також у минулому році Ківа влаштував бійку в ресторані.

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