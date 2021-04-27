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Машинный перевод, "вода" и поддельные справки: что показал анализ текста диссертации Кивы

27 апреля, 09:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ведомства открещиваются от того, что якобы давали официальные оценки "научной работе" народного депутата от ОПЗЖ

Текст нашумевшей кандидатской диссертации депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы содержит много "воды" и повторений, также в нем присутствует машинный перевод. Кроме того, к научной работе Кивы прилагаются поддельные справки.

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К таким выводам пришли в проекте Bihus.info после анализа 245 страниц диссертации "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

В качестве примера приводится цитата (орфография пунктуация оригинала сохранены): "Де-факто, Україною має бути визначено ценз демократично-гуманного державного ладу задля стимуляції та рекультивації владно-ідейних підходів громадсько-правоохоронної взаємодії".

Еще один из яркий пример – явный перевод англоязычной статьи, необходимой для диссертацииЮ с помощью Google Translate. Об этом, в частности, свидетельствуют повторы одинаковых слов в местах, где должны быть синонимы:

BIHUS info

К диссертации прилагаются четыре справки. В них говорится о научной актуальности работы, а также потенциальной возможности применить сделанные в ней открытия на практике. При этом подпись на справке, которую якобы выдала глава Всеукраинской ассамблеи докторов наук по государственному управлению, не совпадает с ее подписью на других документах, говорится в итогах расследования.

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Позже на сайте Института подготовки кадров Госслужбы занятости, где защищался Кива, изменили список документов, а та же справка за ту же дату оказалась подписана другим человеком. На вопрос о поддельной подписи в справке Кива после защиты посоветовал журналистам обращаться в правоохранительные органы.

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Одну из справок Кива получил в Офис генпрокурора. В ней указано, что прокуратура уже использует наработки Кивы на практике. Правда, глава ведомства Ирина Венедиктова уверяет: в Офис генпрокурора работу Кивы не присылали.

"Официально диссертационная работа и письмо от соискателя в Офис ГП не заходили. Эта справка – личная позиция человека, который ее подписал", – заявила Венедиктова.

Еще одну справку подписал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Связаться с ним пока не удалось.

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Научный руководитель депутата Владимир Гурковский тоже отказался комментировать ситуацию.

Напомним, депутат Илья Кива "славится" резкими высказываниями и оскорблениями в Верховной Раде. Не стесняясь нецензурной лексики, недавно он поскандалил с журналистом Андреем Дзиндзей. На вопросы, почему Кива себе позволяет так выражаться, он отвечает, что это его форма общения. Кива не изменил себе и на защите диссертации – выйдя из аудитории, он устроил перепалку с журналистами.

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защита диссертация Google Translate Илья Кива Офис генпрокурора Денис Монастырский

Источник: Сегодня

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