Мальдивы для бедных: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле

Нардеп заявил, что платил всего 80 долларов за сутки проживания в гостинице

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за отдых на Мальдивах он платил всего 80 долларов за сутки. При этом официальная цена проживания в гостинице, где был нардеп, стартует от 14 тыс. грн.

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Об этом политик рассказал во время съезда партии.

Сначала депутат попытался уйти от вопроса журналистов – вместо стоимости своего путешествия он рассказал, сколько потратил времени на дорогу.

"Потратил два дня на то, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить свою дочку, которой исполнилось пять лет, и полтора дня на дорогу домой", – сказал глава фракции.

Затем Арахамия уточнил, что платил за жилье по 2 200 грн с человека за сутки и около 18 тысяч гривен за перелет.

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"Там 80 долларов на человека для того, чтобы жить. Я не помню...где-то 650 долларов на то, чтобы доехать", – заявил он.

Видео: Telegram

Отметим, что фотографию с отдыха нардепа недавно опубликовал политолог Андрей Смолий. Снимок был сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives.

/ Фото: Facebook

Согласно информации на сайте Booking, цена проживания в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн. В то же время люкс с бассейном над водой обойдется в 41 846 грн за одного человека.

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Напомним, ранее на дорогом отдыхе засветился депутат Николай Тищенко. Проживание в Rixos The Palm Dubai ему обошлось в 1000 долларов за сутки.

Кроме того, пятого президента Украины Петра Порошенко заметили в Эквадоре. В Сети утверждали, что, по данным журналистов, политик якобы снимал дорогую яхту.

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