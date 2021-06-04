"Лукашенку буде боляче": Кулеба різко відреагував на запрошення бойовиків "ЛНР" до Білорусі

Міністр закордонних справ підкреслив, що Україна не прощає неповаги до своєї територіальної цілісності

Кулеба різко відреагував на запрошення бойовиків "ЛНР" в Білорусь. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ не хоче політичної або економічної війни з Мінськом, але відповідатиме на запрошення Олександра Лукашенка бойовиків "ЛНР" до Білорусі.

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "ТСН".

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних", – сказав дипломат.

Глава відомства також підкреслив, що Україна не прощає неповаги до своєї територіальної цілісності.

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Нагадаємо, раніше представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Лукашенко своїм запрошенням "слідчих" бойовиків з Донбасу допитати журналіста Романа Протасевича фактично визнав т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

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Також ми писали, що Лукашенко образився на президента Володимира Зеленськогоза те, що Україна закрила небо для білоруських літаків. Більш того, він тепер має намір просити Путіна, щоб той відвіз його в окупований Крим.