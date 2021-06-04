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"Лукашенко будет больно": Кулеба резко отреагировал на приглашение боевиков "ЛНР" в Беларусь

4 июня, 13:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не прощает неуважения к своей территориальной целостности

Кулеба резко отреагировал на приглашение боевиков "ЛНР" в Беларусь. Фото: коллаж "Сегодня"

Кулеба резко отреагировал на приглашение боевиков "ЛНР" в Беларусь. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, но будет отвечать на приглашение Александра Лукашенко боевиков "ЛНР" в Беларусь.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "ТСН".

"Будет больно Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических", – сказал дипломат.

Глава ведомства также подчеркнул, что Украина не прощает неуважения к своей территориальной целостности.

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Напомним, ранее представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Лукашенко своим приглашением "следователей" боевиков с Донбасса допросить журналиста Романа Протасевича фактически признал т.н. "ДНР" и "ЛНР".

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Также мы писали, что Лукашенко обиделся на президента Владимира Зеленского за то, что Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Более того, он теперь намерен просить Путина, чтоб тот отвез его в оккупированный Крым.

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