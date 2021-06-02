Гармаш: Лукашенко де-факто визнав "ЛНР" і "ДНР"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм запрошенням "слідчих" бойовиків з Донбасу допитати журналіста Романа Протасевича фактично визнав т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

Реклама

Про це написав у Facebook представник ОРДО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Він нагадав білоруському диктатору, що ОРДЛО – це українська територія.

"Заява Лукашенка про те, що він запропонував Путіну, щоб "слідчі" з ОРЛО приїхали до Білорусі і допитали викраденого КДБ-ФСБ головного редактора Nexta Романа Протасевича, можна розглядати як де-факто визнання режимом Лукашенка маріонеткових "республік"... І це в Мінську – місті, в якому підписувалися так звані Мінські угоди, що закріплюють цей постулат, як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі", – написав Гармаш.

Представник ТКГ вважає, що це продуманий і демонстративний крок, причому запрошення бойовикам він відправив через справжню другу сторону конфлікту – президента Росії.

В тренді Скоро буде указ. Зеленський готується призначити заміну Мендель

Реклама

"Звичайно, після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі до іншої країни. Після цієї заяви Мінськ уже відкрито перестав бути нейтральним", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко також образився на президента Володимира Зеленського за те, що Україна закрила небо для білоруських літаків. Більш того, він тепер має намір просити Путіна, щоб той відвіз його до окупованого Криму.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією