Лавров пояснив, чому Путін не відповів на дзвінок Зеленського

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив, що президент Володимир Зеленський запитував переговори з Кремлем, але російський лідер Володимир Путін відмовився від розмови, оскільки не хотів обговорювати Донбас.

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Про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ, текст якого опублікований на сайті МЗС РФ.

За його словами, нещодавно Москва отримувала запити від глави МЗС України Дмитра Кулеби і від президента Зеленського на телефонну розмову, щоб обговорити Донбас.

"На це ми говорили, що це потрібно обговорювати не з нами, а в рамках Мінських домовленостей з Донецьком і Луганськом. Там прямо записано, що ключові етапи врегулювання повинні бути предметом консультацій і узгоджень з Донецьком і Луганськом. Коли говорять, що "назріває неприємна ситуація на лінії зіткнення, і хочуть поговорити з міністром Лавровим або президентом Путіним", то це не до нас", – пояснив Лавров.

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Глава МЗС РФ нагадав, що нещодавно Путін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявляв, що не має наміру обговорювати Донбас, а тільки нормалізацію двосторонніх відносин.

Як ми вже писали, Лавров озвучив "страшилку", що в разі зміни Мінських угод на Донбасі почнеться "різанина".

Тим часом експерти розповіли сайту "Сьогодні", про що можуть говорити Путін і Зеленський при зустрічі.

Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас