Русский
$ 27,77
33,56
  1. Влада

Лавров пояснив, чому Путін не відповів на дзвінок Зеленського

28 квітня, 17:34

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава МЗС РФ заявив, що Москва не обговорюватиме найважливіше питання, на якому наполягає Зеленський

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив, що президент Володимир Зеленський запитував переговори з Кремлем, але російський лідер Володимир Путін відмовився від розмови, оскільки не хотів обговорювати Донбас.

Реклама

Про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ, текст якого опублікований на сайті МЗС РФ.

За його словами, нещодавно Москва отримувала запити від глави МЗС України Дмитра Кулеби і від президента Зеленського на телефонну розмову, щоб обговорити Донбас.

"На це ми говорили, що це потрібно обговорювати не з нами, а в рамках Мінських домовленостей з Донецьком і Луганськом. Там прямо записано, що ключові етапи врегулювання повинні бути предметом консультацій і узгоджень з Донецьком і Луганськом. Коли говорять, що "назріває неприємна ситуація на лінії зіткнення, і хочуть поговорити з міністром Лавровим або президентом Путіним", то це не до нас", – пояснив Лавров.

Читайте також: Кулеба розповів, навіщо Зеленському потрібні прямі переговори з Путіним

В тренді
Жалюгідне видовище – політологи різко висловилися про "наукову діяльність" Ківи
Реклама

Глава МЗС РФ нагадав, що нещодавно Путін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявляв, що не має наміру обговорювати Донбас, а тільки нормалізацію двосторонніх відносин.

Як ми вже писали, Лавров озвучив "страшилку", що в разі зміни Мінських угод на Донбасі почнеться "різанина".

Тим часом експерти розповіли сайту "Сьогодні", про що можуть говорити Путін і Зеленський при зустрічі.

Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коротко і у справі. Найголовніше про зустріч Зеленського та Путіна (оновлено)
Коротко і у справі. Найголовніше про зустріч Зеленського та Путіна (оновлено)Влада
Усі говорять. Як Кива став кандидатом наук і чому наука опинилася
Усі говорять. Як Кива став кандидатом наук і чому наука опинилася "в ж**і"Влада
Зеленський раптово скликав засідання РНБО – що насторожило президента
Зеленський раптово скликав засідання РНБО – що насторожило президентаВлада
Зеленський побував на позиціях ЗСУ поблизу Криму (фото)
Зеленський побував на позиціях ЗСУ поблизу Криму (фото)Влада
Рада готує відставку Степанова – 4 причини його звільнити і чому він залишиться
Рада готує відставку Степанова – 4 причини його звільнити і чому він залишитьсяВлада
Коболєва звільнили з
Коболєва звільнили з "Нафтогазу" (оновлено)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти