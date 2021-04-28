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На Донбасі буде "різанина": Лавров пригрозив Україні через зміну "Мінська"

28 квітня, 12:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російському міністру не подобається ідея Києва модернізувати Мінські угоди, і він почав лякати наслідками

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що якщо будуть змінені Мінські угоди, то для Донбасу це нібито закінчиться "різаниною".

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Про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

На питання пропагандиста Дмитра Кисильова, чи може бути закінчена війна на Донбасі, він відповів: "Якщо це залежить від нас і від ополченців, наскільки ми можемо розуміти їх (Київ) принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути".

Російському міністру не подобається ідея Києва з модернізації Мінських угод, зокрема спочатку Україна бере під контроль ОРДЛО і тільки потім вибори, амністія, особливий статус і т.д.

"Якби вони зробили так, то там була б "різанина", – заявив Лавров.

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Він знову наполіг на тому, що в ОРДЛО потрібно спочатку провести вибори під дулами автоматів, бойовикам Київ повинендати повну амністію і тільки потім передача Україні контролю над кордоном.

Відзначимо, що Київ наполягає на виведенні російських військ з Донбасу, роззброєнні бойовиків, передачі контролю над ОРДЛО і тільки потім будуть вибори.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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