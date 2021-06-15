Кулеба про зустріч Байдена і Путіна: Якщо буде "договірняк" щодо України – ми його не визнаємо

Київ не очікує, що на зустрічі президентів США і Росії, Джо Байдена і Володимира Путіна, будуть прийняті якісь рішення щодо України за спиною України. У разі якщо це станеться, такі домовленості Київ не визнає.

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Про це заявив на пресконференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що зустріч Путін – Байден "народилася" на тлі недавньої ескалації поблизу українських кордонів, коли Росія почала стягувати війська.

"І хоча російська влада тепер коментує, що Україна буде одним з супутніх питань, які там можуть порушити під час розмови, але насправді Україна буде одним з найважливіших питань, які обговорюватимуть", – заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що МЗС готове до будь-яких можливих сценаріїв за підсумками переговорів президентів РФ і США.

"Ми не бачимо ризику для того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість стосовно України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що будь-які домовленості щодо України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть. Тому давайте дочекаємося завершення зустрічі", – сказав глава МЗС.

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Зазначимо, що за підсумками переговорів будуть, очевидно, дві окремі пресконференції – Байдена і Путіна. Кулеба порадив більше орієнтуватися на американську, оскільки Росія завжди подає викривлену реальність стосовно України.

"Я хочу, щоб всі знали – що б не відбувалося, які б сценарії не траплялися, ми завжди будемо стояти на захисті інтересів України і не сприймемо ніяких сценаріїв, в межах яких будуть намагатися нас змусити зробити щось. Я думаю, що за останній час ми довели багатьма діями, що ніщо не здатне змусити українську владу, ні президента України Володимира Зеленського, ні уряд України, ні мене як міністра, перетнути "червоні лінії" наших національних інтересів", – резюмував міністр.

Читайте детальніше про майбутню зустріч президентів США і РФ у матеріалі Україна в НАТО і кремлівський радник Байдена – 10 питань про переговори США і РФ.

Дивіться в нашому сюжеті, як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна: