Вся "кухня" зустрічі Путіна і Байдена: марафон на телеканалі "Україна 24"

Женева 16 червня стане світовим центром гарячих новин, а ми покажемо і розповімо все про зустріч президентів США і Росії

Президенти США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін проведуть зустріч у Женеві (Швейцарія). Телеканал "Україна 24" буде вести марафон: в студії виступлять відомі гості, а наші кореспонденти будуть включатися з Женеви і США.

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Марафон стартує 16 червня о 9:00. І до, і після зустрічі Байдена і Путіна з Женеви і США будуть прямі включення наших кореспондентів, а також відомого журналіста Дмитра Гордона, які повідомлятимуть останні новини навколо саміту.

У програмах популярних ведучих Тиграна Мартиросяна, Наталії Влащенко, Василя Голованова, Євгенія Кисельова політики та експерти будуть обговорювати й аналізувати зустріч Байдена з Путіним.

Як ми вже писали, Женева готується до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна. Поки влада посилює безпеку на вулицях і навколо вілли La Grange, де завтра відбудеться саміт, швейцарці малюють графіті, прикрашають магазини і складають квіткові композиції. Кажуть, востаннє так ретельно до приїзду високопоставлених гостей місто готувалося 36 років тому, коли там зустрічалися американський лідер Рональд Рейган і глава Радянського Союзу Михайло Горбачов.

Зазначимо, однією з головних тем саміту стане українське питання і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли відстоювати інтереси нашої країни. Читайте детальніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін та чого чекати Україні.