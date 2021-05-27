Кравчук про "нормандські" переговори: Росія наполягає на одному моменті

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На вчорашніх переговорах радників лідерів країн "Нормандської четвірки" Росія вчергове відмовилася від припинення вогню на Донбасі і наполягає на тому, що стороною конфлікту має виступати ОРДЛО, а не Москва. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Він розповів, що був присутній на онлайн-зустрічі радників "нормандського формату".

"Одне і те ж питання обговорювалося. Ми ставимо завдання – припинити вогонь. Всі сторони, у тому числі і РФ, закликають припинити вогонь. Але поведінка реальна полягає в тому, що вони абсолютно не хочуть припиняти вогонь. Роблять все, щоб загальмувати, зупинити, заблокувати прийняття конкретного рішення", – сказав Кравчук.

За його словами, Україна кілька разів подавала пропозиції, які відповідають і "мінському", і "нормандському" форматам.

"Але Росія відмовляє і наполягає на одному – стороною конфлікту повинні виступати ОРДЛО. Але ОРДЛО є механізмом в руках Кремля, а не стороною конфлікту... Ми хочемо, щоб Росія, нарешті, припинила цю комедію, яку вона грає весь час", – підкреслив пареговірник.

Як ми вже писали, Кравчук заявляв, що через диктаторську поведінку Лукашенка ТКГ потрібно переносити з Мінська.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією