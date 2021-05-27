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Кравчук о "нормандских" переговорах: Россия настаивает на одном моменте

27 мая, 10:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Леонид Кравчук призвал Кремль прекратить устраивать комедию на переговорах по Донбассу

/ Фото: Сегодня

На вчерашних переговорах советников лидеров стран "Нормандской четверки" Россия в очередной раз отказалась от прекращения огня на Донбассе и настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали ОРДЛО, а не Москва. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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Он рассказал, что присутствовал на онлайн-встрече советников "нормандского формата".

"Один и тот же вопрос обсуждался. Мы ставим задачу – прекратить огонь. Все стороны, в том числе и РФ, призывают прекратить огонь. Но поведение реальное заключается в том, что они абсолютно не хотят прекращать огонь. Делают все, чтобы затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения", – сказал Кравчук.

По его словам, Украина несколько раз подавала предложения, которые соответствуют и "минскому", и "нормандскому" форматам.

"Но Россия отказывает и настаивает на одном – стороной конфликта должны выступать ОРДЛО. Но ОРДЛО является механизмом в руках Кремля, а не сторона конфликта… Мы хотим, чтобы Россия, наконец, прекратила эту комедию, которую она играет все время", – подчеркнул переговорщик.

Как мы уже писали, Кравчук заявлял, что из-за диктаторского поведения Лукашенко ТКГ нужно переносить из Минска.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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