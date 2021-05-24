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Корниенко назвал причину исключения Шевченко из "Слуги народа"

24 мая, 15:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Слуге народа рассказали, будут ли требовать от своего коллеги сложить депутатский мандат

Александр Корниенко и Евгений Шевченко. Коллаж "Сегодня"

Александр Корниенко и Евгений Шевченко. Коллаж "Сегодня"

Исключение нардепа Евгения Шевченко из фракции "Слуга народа" связано с его заявлениями, которые ставили под угрозу отношения Украины с международными партнерами.

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Об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

По его словам, Шевченко систематически делал заявления, не согласованные ни с президентом Украины, ни с Министерством иностранных дел.

"Мы последовательно демонстрируем нашу политическую позицию, и, если человек ее не поддерживает, вполне логично, что он отправляется в самостоятельное плавание… Своими действиями господин Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями", – заявил Корниенко.

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Тем не менее партия не может заставить мажоритарщика Шевченко сложить мандат депутата, поскольку за него голосовали избиратели.

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"К слову, мы сознательно выступаем за отмену мажоритарки. Думаю, что следующие выборы в Верховную Раду должны пройти по пропорциональной системе, это будет страховкой от политической коррупции", – подчеркнул Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", сам Шевченко уже заявил, что будет собирать вокруг себя силовой блок из бывших "беркутовцев".

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