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"Ляпи" каналу влади коштують мільйони – ви здивуєтеся, скільки грошей у "Ради"

Павло Заяць Павло Заяць
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20 січня, 19:24
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Обсяг фінансування телеканалу різко зріс

Парламентському телеканалу "Рада", який прославився "ляпами" в ефірі, значно збільшили бюджетне фінансування.

Видання Apnews повідомляє, що у 2022 році обсяг фінансування парламентського телеканалу "Рада" зріс у 7 разів. Так, якщо ще у минулі роки витрати на ЗМІ становили близько 50 млн грн, то цього року на нього планують витратити вже 378 млн грн.

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Фактичні витрати телеканалу "Рада" за 2020 рік становили 48 654 800 грн. У 2021 році за період із січня по вересень на телеканал було витрачено 39 565 800 грн.

При цьому кількість працівників станом на початок та кінець минулого року була незмінною – 78 осіб. Їм з початку року нарахували зарплати на загальну суму 22 571 100 грн. Тобто щороку було нараховано в середньому по 290 тисяч гривень, що становить близько 26 тисяч гривень на місяць на кожного працівника.

При цьому обсяг фінансування телеканалу на 2022 рік різко зріс у 10 разів і становить 378 020 900 грн.

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Скільки коштує виробництво новин на каналі "Рада"

Виготовлення одного 20-хвилинного випуску новин у грудні 2021 року коштувало 15,2 тис. грн. Про це йдеться у договорі ДП "Парламентський телеканал "Рада" з ТОВ "Кінокіт" про створення за замовленням телепередач, повідомляють "Українські новини".

Згідно з ним кожен випуск програми "Новини" коштує 15 200 грн, зокрема:

- 3,3 тис. грн – послуги креативної групи, серед яких розробка ідеї, написання сценарію;

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- 4,2 тис. грн – забезпечення режисури та послуги редакторської групи;

- 1,3 тис. грн – забезпечення ведучими та акторами;

- 4,8 тис. грн – організація виробництва;

– 1,6 тис. грн – додатковий студійний персонал.

Загалом випусків було зроблено 27, загальна їхня вартість у грудні склала майже 410 тис. грн.

Також кожен 10-хвилинний випуск програми "Новини" коштує 7 600 грн, таких випусків було виготовлено значно більше, ніж 20-хвилинних – 227.

Така кількість випусків обійшлася бюджету та принесла приватній компанії 1,702 млн грн.

Договір між телеканалом та компанією було підписано 28 грудня, а компанія за ним надавала свої послуги до кінця 2021 року.

Виходити в ефірі куплені програми почали на 2 тижні раніше – з 15 грудня, отже, їх робили авансом.

Також повідомляється, що парламентський телеканал "Рада" заплатив 9,024 млн грн ТОВ "Кінокіт" за створення передач і ток-шоу в період 15-31 грудня 2021 року.

"Ляпи" парламентського каналу

11 січня в ефірі телеканалу "Рада" фото спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з'явилося поруч із написом "Раптово помер". Напис стосувався президента Європарламенту Давида Сассолі, але візуально це виглядало так, ніби йдеться про смерть Стефанчука. Річ у тім, що спікер захворів на коронавірус, і багато хто подумав, що його не стало через хворобу.

Після цього спікер на своїй сторінці у Facebook повідомив про своє щасливе "воскресіння" й опублікував пісню гурту "Чайф" "Не поспішай ти нас ховати". Стефанчук зазначив, що це адресовано телеканалу "Рада".

19 грудня у прямому ефірі парламентського телеканалу "Рада" журналістка не змогла вимовити слово "архістратиг". Зокрема, вона двічі сказала, що знаходиться біля храму "аристратига Михайла".

Під час трансляції доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля співробітниця телеканалу заглушила главу уряду дитячою лічилкою про зайчика.

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