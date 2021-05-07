Як в Україні ставляться до Другої світової війни: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" напередодні Дня перемоги обговорять Другу світову війну і ставлення українців до неї.
У програмі оприлюднять розсекречені документи про те, що зробили бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин через 8 місяців після перемоги над нацизмом.
Також обговорять такі питання:
- Чи існує загроза неонацизму в Україні та світі.
- Чи змінилося ставлення українців до Другої світової війни на тлі війни на Донбасі.
- За яких обставин ми дізнаємося правду про трагедію в Будинку профспілок у Києві.
Гостями студії стануть:
- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
- Сергій Куніцин, радник голови Офісу президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану;
- Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";
- Андрій Шараськін, командир роти "кіборгів";
- Руслан Кошулинський, старший сержант 44 артилерійської бригади (у 2015 році);
- Нестор Шуфрич, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";
- Євген Мураєв, лідер партії "Наші";
- Саймон Шустер, кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США);
- Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
- Микола Карпюк, колишній політв'язень Кремля;
- Сергій Гуляєв, ветеран війни в Афганістані;
- Сергій Дібров, член незалежного експертного об'єднання "Группа 2 травня";
- Валерія Івашкина , Член "Групи 2 травня".
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Максим Бужанський вже відзначився скандальним висловлюванням про День примирення 8 травня. Він виступив на підтримку саме Дня перемоги 9 травня.
У свою чергу журналіст Дмитро Гордон розповів, що для нього означає День перемоги 9 травня.