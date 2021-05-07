Як в Україні ставляться до Другої світової війни: "Свобода слова Савіка Шустера"

У програмі покажуть розсекречені документи про те, що зробили бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" напередодні Дня перемоги обговорять Другу світову війну і ставлення українців до неї.

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У програмі оприлюднять розсекречені документи про те, що зробили бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин через 8 місяців після перемоги над нацизмом.

Також обговорять такі питання:

Чи існує загроза неонацизму в Україні та світі.

Чи змінилося ставлення українців до Другої світової війни на тлі війни на Донбасі.

За яких обставин ми дізнаємося правду про трагедію в Будинку профспілок у Києві.

Гостями студії стануть:

В тренді США хочуть бачити Україну в НАТО, але є умова

Леонід Кравчук , президент України (1991-1994);

, президент України (1991-1994); Сергій Куніцин , радник голови Офісу президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану;

, радник голови Офісу президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану; Андрій Білецький , перший командир полку "Азов";

, перший командир полку "Азов"; Андрій Шараськін , командир роти "кіборгів";

, командир роти "кіборгів"; Руслан Кошулинський , старший сержант 44 артилерійської бригади (у 2015 році);

, старший сержант 44 артилерійської бригади (у 2015 році); Нестор Шуфрич , народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";

, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя"; Євген Мураєв , лідер партії "Наші";

, лідер партії "Наші"; Саймон Шустер , кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США);

, кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США); Дмитро Гордон , засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

, засновник інтернет-видання "ГОРДОН"; Микола Карпюк , колишній політв'язень Кремля;

, колишній політв'язень Кремля; Сергій Гуляєв , ветеран війни в Афганістані;

, ветеран війни в Афганістані; Сергій Дібров , член незалежного експертного об'єднання "Группа 2 травня";

, член незалежного експертного об'єднання "Группа 2 травня"; Валерія Івашкина , Член "Групи 2 травня".

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Максим Бужанський вже відзначився скандальним висловлюванням про День примирення 8 травня. Він виступив на підтримку саме Дня перемоги 9 травня.

У свою чергу журналіст Дмитро Гордон розповів, що для нього означає День перемоги 9 травня.