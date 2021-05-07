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Як в Україні ставляться до Другої світової війни: "Свобода слова Савіка Шустера"

7 травня, 16:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У програмі покажуть розсекречені документи про те, що зробили бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" напередодні Дня перемоги обговорять Другу світову війну і ставлення українців до неї.

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У програмі оприлюднять розсекречені документи про те, що зробили бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин через 8 місяців після перемоги над нацизмом.

Також обговорять такі питання:

  • Чи існує загроза неонацизму в Україні та світі.
  • Чи змінилося ставлення українців до Другої світової війни на тлі війни на Донбасі.
  • За яких обставин ми дізнаємося правду про трагедію в Будинку профспілок у Києві.

Гостями студії стануть:

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  • Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
  • Сергій Куніцин, радник голови Офісу президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану;
  • Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";
  • Андрій Шараськін, командир роти "кіборгів";
  • Руслан Кошулинський, старший сержант 44 артилерійської бригади (у 2015 році);
  • Нестор Шуфрич, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";
  • Євген Мураєв, лідер партії "Наші";
  • Саймон Шустер, кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США);
  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
  • Микола Карпюк, колишній політв'язень Кремля;
  • Сергій Гуляєв, ветеран війни в Афганістані;
  • Сергій Дібров, член незалежного експертного об'єднання "Группа 2 травня";
  • Валерія Івашкина , Член "Групи 2 травня".

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Максим Бужанський вже відзначився скандальним висловлюванням про День примирення 8 травня. Він виступив на підтримку саме Дня перемоги 9 травня.

У свою чергу журналіст Дмитро Гордон розповів, що для нього означає День перемоги 9 травня.

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