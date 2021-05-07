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Как в Украине относятся ко Второй мировой войне: "Свобода слова Савика Шустера"

7 мая, 16:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В программе покажут рассекреченные документы о том, что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" накануне Дня победы обсудят Вторую мировую войну и отношение украинцев к ней.

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В программе обнародуют рассекреченные документы о том, что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин через 8 месяцев после победы над нацизмом.

Также обсудят такие вопросы:

  • Существует ли угроза неонацизма в Украине и мире.
  • Изменилось ли отношение украинцев к Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе.
  • При каких обстоятельствах мы узнаем правду о трагедии в Доме профсоюзов в Киеве.

Гостями студии станут:

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  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
  • Сергей Куницын, советник председателя Офиса президента Украины, председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;
  • Андрей Билецкий, первый командир полка "Азов";
  • Андрей Шараськин, командир роты "киборгов";
  • Руслан Кошулинский, старший сержант 44 артиллерийской бригады (в 2015 году);
  • Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
  • Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);
  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
  • Николай Карпюк, бывший политзаключенный Кремля;
  • Сергей Гуляев, ветеран войны в Афганистане;
  • Сергей Дибров, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая";
  • Валерия Ивашкина, член "Группы 2 мая".

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Максим Бужанский уже отметился скандальным высказыванием о Дне примирение 8 мая. Он выступил в поддержку именно Дня победы 9 мая.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон рассказал, что для него значит День победы 9 мая.

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