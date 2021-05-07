Как в Украине относятся ко Второй мировой войне: "Свобода слова Савика Шустера"

В программе покажут рассекреченные документы о том, что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" накануне Дня победы обсудят Вторую мировую войну и отношение украинцев к ней.

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В программе обнародуют рассекреченные документы о том, что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин через 8 месяцев после победы над нацизмом.

Также обсудят такие вопросы:

Существует ли угроза неонацизма в Украине и мире.

Изменилось ли отношение украинцев к Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе.

При каких обстоятельствах мы узнаем правду о трагедии в Доме профсоюзов в Киеве.

Гостями студии станут:

Леонид Кравчук , президент Украины (1991-1994);

, президент Украины (1991-1994); Сергей Куницын , советник председателя Офиса президента Украины, председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;

, советник председателя Офиса президента Украины, председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана; Андрей Билецкий , первый командир полка "Азов";

, первый командир полка "Азов"; Андрей Шараськин , командир роты "киборгов";

, командир роты "киборгов"; Руслан Кошулинский , старший сержант 44 артиллерийской бригады (в 2015 году);

, старший сержант 44 артиллерийской бригады (в 2015 году); Нестор Шуфрич , народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Евгений Мураев , лидер партии "Наши";

, лидер партии "Наши"; Саймон Шустер , корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);

, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США); Дмитрий Гордон , основатель интернет-издания "ГОРДОН";

, основатель интернет-издания "ГОРДОН"; Николай Карпюк , бывший политзаключенный Кремля;

, бывший политзаключенный Кремля; Сергей Гуляев , ветеран войны в Афганистане;

, ветеран войны в Афганистане; Сергей Дибров , член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая";

, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая"; Валерия Ивашкина, член "Группы 2 мая".

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Максим Бужанский уже отметился скандальным высказыванием о Дне примирение 8 мая. Он выступил в поддержку именно Дня победы 9 мая.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон рассказал, что для него значит День победы 9 мая.