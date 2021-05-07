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"У РФ це день побєдобєсія, а для мене – святий день": що Гордон думає про 9 травня

7 травня, 14:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Журналіст також відповів на запитання росіян, чи є 9 травня спільним днем скорботи для України і РФ

Журналіст Дмитро Гордон дуже трепетно ставиться до 9 травня і вважає для себе День перемоги святим вдень, а Росію звинуватив в "показусі" у питанні Другої світової війни. Про це він розповів в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

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За його словами, для нього 9 травня – це день скорботи за мільйонами загублених життів.

"Для мене День перемоги – святий день. Я святкую його, незважаючи ні на які нововведення, 9 травня ... Щороку я приношу квіти до пам'ятника Невідомому солдату. Це акт, дуже потрібний для мене, для моєї душі. Для мене як для людини, яка знає, що там було, виходячи з величезної кількості бесід з очевидцями і величезної кількості поглиненої мемуарної літератури, це щонайменше День перемоги. Я розумію всю цю історію ... Адже не випадково Росія засекретила військові архіви – в цих архівах багато чого лежить", – сказав Гордон.

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На питання про те, чи є 9 травня спільним днем скорботи для України і Росії, він відповів, що "свою скорботу ні з ким не ділить і не об'єднує. У той же час звинуватив керівництво РФ в "показусі".

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"У Росії День перемоги – це день "побєдобєсія", тому що хвалитися (президенту РФ) Путіну більше нічим – він хвалиться перемогою у Другій світовій війні. Чим сьогодні Росія може похвалитися, крім м'язів, якими вона грає на кордонах з Україною? Тому для мене це моя скорбота. Вона не показна, вона внутрішня", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Максим Бужанський вже відзначився скандальним висловлюванням про День примирення 8 травня. Він виступив на підтримку саме Дня перемоги 9 травня.

Також ми писали, як житомирський депутат зганьбився білбордами до 9 травня.

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