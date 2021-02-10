Кабмін заборонив реєструвати російську вакцину від COVID-19

Кабінет міністрів затвердив порядок державної реєстрації вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19 для екстреного медичного застосування, заборонивши при цьому реєструвати вакцини, "розроблені державою-агресором.
Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну.
Таким чином, Кабмін фактично заборонив реєструвати в Україні російську вакцину "Супутник V".
"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, забороняється", – йдеться в постанові № 95 від 8 лютого 2021 року.
Крім цього, Кабмін також ухвалив, що:
- відповідальність виробників вакцин або інших подібних препаратів для COVID-19, що поставляються в рамках COVAX, а також вимоги до текстів інструкцій про їх застосування і маркування регулюються домовленостями, підписаними Україною в рамках механізму COVAX;
- експертну оцінку співвідношення "користь/ризик" і перевірку матеріалів на їх справжність при державній реєстрації вакцин або інших препаратів для профілактики COVID-19, які плануються до постачання до України за механізмом COVAX, здійснює держпідприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не використовуватиме російську вакцину "Супутник V", оскільки її ефективність ніким не підтверджена.
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