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Кабмін заборонив реєструвати російську вакцину від COVID-19

10 лютого, 20:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Уряд також встановив порядок реєстрації вакцин від COVAХ

Кабінет міністрів затвердив порядок державної реєстрації вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19 для екстреного медичного застосування, заборонивши при цьому реєструвати вакцини, "розроблені державою-агресором.

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Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну.

Таким чином, Кабмін фактично заборонив реєструвати в Україні російську вакцину "Супутник V".

"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, забороняється", – йдеться в постанові № 95 від 8 лютого 2021 року.

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Крім цього, Кабмін також ухвалив, що:

  • відповідальність виробників вакцин або інших подібних препаратів для COVID-19, що поставляються в рамках COVAX, а також вимоги до текстів інструкцій про їх застосування і маркування регулюються домовленостями, підписаними Україною в рамках механізму COVAX;
  • експертну оцінку співвідношення "користь/ризик" і перевірку матеріалів на їх справжність при державній реєстрації вакцин або інших препаратів для профілактики COVID-19, які плануються до постачання до України за механізмом COVAX, здійснює держпідприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України".
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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не використовуватиме російську вакцину "Супутник V", оскільки її ефективність ніким не підтверджена.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Росія регістрація вакцина Кабінет міністрів
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