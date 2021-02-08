"Українці – не кролики": Зеленський присоромив російську вакцину

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не буде використовувати російську вакцину "Супутник V", оскільки її ефективність ніким не підтверджена. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки телеканалу "Україна" в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
На питання, чи можуть так зміниться обставини, що українців теж будуть прищеплювати російським препаратом, він відповів, що немає міжнародного підтвердження ефективності "Супутника".
"Ніякого підтвердження, що "Супутник V" гарантовано дає результат, немає. Громадяни Україні – не кролики, на них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися тільки з тими провідними виробниками вакцин, які підтверджені світом, і які дають серйозний позитивний результат", – сказав Зеленський.
Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в інтерв'ю американському виданню Зеленський назвав головний недолік вакцини "Супутник V"і пояснював, чому Україна відмовилася від російської вакцини від коронавірусу.
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