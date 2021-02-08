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"Українці – не кролики": Зеленський присоромив російську вакцину

8 лютого, 11:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави не має наміру випробовувати на українцях, чи працює вакцина країни-агресора

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не буде використовувати російську вакцину "Супутник V", оскільки її ефективність ніким не підтверджена. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки телеканалу "Україна" в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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На питання, чи можуть так зміниться обставини, що українців теж будуть прищеплювати російським препаратом, він відповів, що немає міжнародного підтвердження ефективності "Супутника".

"Ніякого підтвердження, що "Супутник V" гарантовано дає результат, немає. Громадяни Україні – не кролики, на них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися тільки з тими провідними виробниками вакцин, які підтверджені світом, і які дають серйозний позитивний результат", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в інтерв'ю американському виданню Зеленський назвав головний недолік вакцини "Супутник V"і пояснював, чому Україна відмовилася від російської вакцини від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Росія вакцина Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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