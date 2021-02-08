"Українці – не кролики": Зеленський присоромив російську вакцину

Глава держави не має наміру випробовувати на українцях, чи працює вакцина країни-агресора

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не буде використовувати російську вакцину "Супутник V", оскільки її ефективність ніким не підтверджена. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки телеканалу "Україна" в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Реклама

На питання, чи можуть так зміниться обставини, що українців теж будуть прищеплювати російським препаратом, він відповів, що немає міжнародного підтвердження ефективності "Супутника".

"Ніякого підтвердження, що "Супутник V" гарантовано дає результат, немає. Громадяни Україні – не кролики, на них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися тільки з тими провідними виробниками вакцин, які підтверджені світом, і які дають серйозний позитивний результат", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в інтерв'ю американському виданню Зеленський назвав головний недолік вакцини "Супутник V"і пояснював, чому Україна відмовилася від російської вакцини від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама