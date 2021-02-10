Кабмин запретил регистрировать российскую вакцину от COVID-19

Правительство также установило порядок регистрации вакцин от COVAХ

Кабинет министров утвердил порядок государственной регистрации вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19 для экстренного медицинского применения, запретив при этом регистрировать вакцины, "разработанные государством-агрессором.

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Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Таким образом, Кабмин фактически запретил регистрировать в Украине российскую вакцину "Спутник V".

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается", – говорится в постановлении № 95 от 8 февраля 2021 года.

Помимо этого, Кабмин также постановил, что:

ответственность производителей вакцин или других подобных препаратов для COVID-19, поставляемых в рамках COVAX, а также требования к текстам инструкций об их применении и маркировки регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX;

или других подобных препаратов для COVID-19, поставляемых в рамках COVAX, а также требования к текстам инструкций об их применении и маркировки регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX; экспертную оценку соотношения "польза/риск" и проверку материалов на их подлинность при государственной регистрации вакцин или других препаратов для профилактики COVID-19, которые планируются к поставке в Украину по механизму COVAX, осуществляет госпредприятие "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина точно не будет использовать российскую вакцину "Спутник V", поскольку ее эффективность никем не подтверждена.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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