ДБР відкрило справу проти глави КСУ Тупицького: що йому закидають

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти глави Конституційного Суду Олександра Тупицького за те, що він на початку січня скликав збори суддів КСУ, хоча був відсторонений від виконання обов'язків указом президента.

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Про це повідомляють Українські новини з посиланням на матеріали суду.

Правоохоронці закидають судді самовільне присвоєння владних повноважень (ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу).

ДБР отримало від суду доступ до всіх документів, що стосуються скликання та проведення зборів суддів КСУ 5 січня 2021 року. Тоді вони розглядали виданий президентом України указ про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного Суду України, на якому було прийнято заяву КСУ.

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Також слідчі отримали протокол і стенограми засідання, звукозаписи засідання зборів суддів, письмові вимоги про скликання цих зборів та інші документи.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський 29 грудня підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КСУ на 2 місяці у зв'язку зі скандальним рішенням Конституційного Суду від 28 жовтня, яким було скасовано частину антикорупційного законодавства. А 26 лютого Зеленський продовжив відсторонення ще на місяць.

На виконання указу президента главу КСУ не пускали на робоче місце, у зв'язку з чим він подав скаргу до суду. Однак і тут його чекала невдача – Окружний адміністративний суд Києва відмовив Тупицькому у забезпеченні позовупроти Управління державної охорони.

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