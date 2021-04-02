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Испугался толпы? Тупицкий не явился в суд (фото)

2 апреля, 12:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судья проходит подозреваемым в подкупе свидетеля и за дачу ложных показаний

Александр Тупицкий, которого президент "уволил" с должности главы Конституционного суда, не явился в Печерский раенный суд Киева по избранию ему меры пресечения. Заседание перенесено на 7 апреля.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Прокуроры просили для судьи меру пресечения в виде залога в 45 тыс. грн и личное обязательство: не уезжать из Киева без разрешения, не контактировать со свидетелями и сотрудниками секретариата КСУ, не посещать здание КСУ и сдать загранпаспорт.

"Заседание перенесено на 7 апреля, поскольку Тупицкий не пришел", – сообщили в Офисе генерального прокурора.

В то же время PavlovskyNEWS называет возможной причиной неявки Тупицкого то, что якобы его охрана испугалась толпы под Печерским судом. Но оказалось, что люди пришли туда с протестом вообще по другому вопросу.

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Тупицкому должны были избрать меру пресечения в уголовном производстве, где он подозревается в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Как сообщали новости "Сегодня", ранее ГБР уже открывало дело в отношении Тупицкого за незаконный созыв в январе собрания судей КСУ.

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