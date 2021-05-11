Держдеп США відреагував на боротьбу з "проросійськими особами" в Україні

Головний радник держсекретаря по "українському" регіону озвучив, як в Білому домі відносяться до санкцій РНБО проти деяких українців

Філіп Рікер і Віктор Медведчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Адміністрація президента США Джо Байдена однозначно підтримує заходи, вжиті Україною стосовно своїх громадян, які діяли в інтересах Росії.

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Про це на віртуальній конференції Фонду "США-Україна" 11 травня заявив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер

"Ми дуже вітали використання Україною з лютого санкцій проти проросійських дійових осіб, які працювали над тим, щоб підірвати прогрес України по реформам і демократичні інститути" , – сказав Рікер.

За його словами, рішення влади допомагають захистити реформи, сприяють їх подальшої реалізації і допомагають протистояти зловмисному впливу в сфері верховенства права.

Рікер також додав, що США закликають Київ зробити "додаткові кроки щодо захисту інститутів та притягнення до відповідальності корумпованих діячів".