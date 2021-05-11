Русский
$ 27,76
33,49
  1. Влада

Підозра Медведчуку: куму Путіна інкримінують серйозну статтю

11 травня, 17:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні додому до політика навідалася Альфа з обшуками, а потім генпрокурор піднесла йому неприємний сюрприз

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народний депутат від ОПЗЖ Анатолій Бурмич повідомив, що його соратника по партії Віктора Медведчука запідозрили у державній зраді. Про це він розповів журналістам.

Реклама

Він підтвердив, що Медведчуку буде вручено підозру у державній зраді – ст. 111 КК України.

"Те, що інкримінують Віктору Володимировичу – це повне беззаконня і репресії. Тому що зрада батьківщині – вона передбачає збиток, як матеріальний, так і шкоду безпеці. У чому Віктор Медведчук завдав шкоди безпеці? Повернув кілька сотень полонених? Добився зниження ціни на газ? Домовився, щоб у нас вироблялася вакцина?" – сказав Бурмич.

Відзначимо, що санкція ст. 111 не передбачає звільнення під заставу на час слідства. Держзрада в Україні карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

В тренді
У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці (оновлено)
Колаж "Сьогодні"

Як ми вже писали, сьогодні вдень пройшли обшуки вдома у Медведчука на вулиці Монтажників в Солом'янському районі Києва. Джерело в СБУ повідомило, що там працювала "Альфа" – спецназ взяв під контроль територію, де розташовані кілька будинків, обнесених одним парканом.

Реклама

Також найближчим часом пройде брифінг генерального прокурора і голови СБУ. Як передбачається, на ньому будуть озвучені подробиці з розслідування справи Медведчука.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці (оновлено)
У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці (оновлено)Влада
До промови Зеленського у День перемоги закралася помилка: що не так з Іспанією
До промови Зеленського у День перемоги закралася помилка: що не так з ІспанієюВлада
Чому Коболєва вигнали з
Чому Коболєва вигнали з "Нафтогазу" – Шмигаль назвав три причиниЕкономіка
У Кабміні можуть бути звільнення: Шмигаль назвав головного кандидата на вихід
У Кабміні можуть бути звільнення: Шмигаль назвав головного кандидата на вихідВлада
"Це буде світова війна": Зеленський оцінив ймовірність нападу ПутінаВлада
"Для мене це свято". Разумков розповів, як ставиться до 9 ТравняВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти