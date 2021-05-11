Госдеп США отреагировал борьбу с "пророссийскими лицами" в Украине

Главный советник госсекретаря по "украинскому" региону озвучил, как в Белом доме относятся к санкциям СНБО против некоторых украинцев

Филип Рикер и Виктор Медведчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Администрация президента США Джо Байдена однозначно поддерживает меры, предпринятые Украиной в отношении своих граждан, которые действовали в интересах России.

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Об этом на виртуальной конференции Фонда "США-Украина" 11 мая заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер

"Мы очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты", – сказал Рикер.

По его словам, решения власти помогают защитить реформы, способствуют их дальнейшей реализации и помогают противостоять злонамеренному влиянию в сфере верховенства права.

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Рикер также добавил, что США призывают Киев предпринять "дополнительные шаги по защите институтов и привлечению к ответственности коррумпированных деятелей".