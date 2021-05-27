Голос Америки звучить через Варшаву – навіщо Дуда назвав Росію "ненормальною країною"

Росія не є нормальною державою, вона країна-агресор. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час відвідин лінії розмежування між Грузією і Південною Осетією, де розміщена Моніторингова місія ЄС (Цхінвальського регіону), повідомляє РАР.

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Польський лідер зазначив, що деструктивна політика Росії стосовно сусідніх країн не може нормально сприйматися міжнародною спільнотою.

"Агресивні імперські дії Росії позбавляють людей можливості розвитку, нормального життя, призводять до руйнування держав, до військових ситуацій, коли люди гинуть і отримують поранення. Це дії, на які міжнародна спільнота не може погоджуватися. Росія не є нормальною країною, це країна-агресор , і це добре видно в таких місцях, як це", – сказав Дуда.

Президент нагадав, що всупереч міжнародному праву Південна Осетія і Абхазія, які є частиною території Грузії, були окуповані Росією. "Сьогодні те ж саме відбувається на українських територіях: окупований Крим, Луганський і Донецький регіони" , – додав президент Польщі.

За його словами, такі ситуації будуть повторюватися і надалі, якщо міжнародне співтовариство не стане на це реагувати. У зв'язку з цим, Варшава підніме питання агресії Росії під час польського головування в ОБСЄ у 2022 році, а також в Раді ООН з прав людини, де Польща зараз є членом.

Що таке "нормальна держава"?

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Глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков вважає, що нормальна країна – це та, в якій дотримуються норми міжнародного права і міжнародного гуманітарного права.

"У нормальній державі рішення приймаються згідно із законом, а не з волі його президента або чиновників. Росія часто не виконує рішення Європейського суду з прав людини і не дотримується норм міжнародного права. У цьому контексті Дуда має право на своє оціночне судження", – говорить "Сьогодні" політконсультант.

Директор Інституту глобальний стратегій Вадим Карасьов зазначає, що нормальними країнами називають правові держави.

"Нормальні або нормативні країни, в яких є ознаки демократії і поважаються права людини", – пояснює він.

За словами політолога, про це часто говорять в Євросоюзі, мовляв країни ЄС – нормальні, інші країни – ні. "Це інформаційно-ідеологічна боротьба силових центрів, які нав'язують норми і антинорм, нормальність і ненормальність" , – говорить нам Карасьов.

Експерт також зазначає, що президенту Польщі говорити про ненормальність Росії не зовсім коректно, адже в його країні також є факти порушення прав людини. "Наприклад, гендерна дискримінація або заборони абортів, які викликали хвилю протестів феміністок" , – нагадав Карасьов.

Що стоїть за "атакою" Польщі на Росію?

Навіщо ж тоді Дуда, в країні якого порушуються права людини, раптом атакував Росію, звинувативши в ненормальності? Політолог Карасьов вважає причиною такої поведінки Польщі – її побоювання щодо можливого посилення позицій РФ після майбутньої зустрічі Володимира Путіна і Джо Байдена.

"Ми спостерігаємо активність європейських країн напередодні зустрічі президентів США і РФ. Багато хто боїться, що Байден піде на угоду з Путіним, за результатами якої можуть постраждати деякі країни ЄС. Починаються різні спроби ускладнити переговори і обмежити результати зустрічі, щоб Байден розмовляв з Путіним, як з лідером ненормальної країни", – пояснює Карасьов.

Випади триватимуть

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Як зазначає Биков, Польща сьогодні є головним лобістом США в Євросоюзі. "Раніше голосом США в ЄС був Лондон, після виходу Великої Британії з Євросоюзу голос Америки звучить через Варшаву" , – пояснює експерт.

За його словами, відбувається глобалізація, під час якої стираються кордони, мовні та культурні бар'єри.

"Ми бачимо формування двох великих блоків. З одного боку – Західний блок – Північна Америка, Європа і Україна, зокрема. З іншого – Східний блок – Росія, Білорусь, Китай і східний регіон. Ці блоки є конкурентами і антагоністами, тому випади в бік одне одного з різними звинуваченнями триватимуть", – підсумував Биков.

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський і глава Польщі Анджей Дуда під час телефонної розмови узгодили протидію російському проекту "Північний потік – 2".

Також новини "Сьогодні" з'ясовували, чи наблизив візит Зеленського в Польщу вступ України до ЄС.