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Зеленський і Дуда погодили кроки з протидії "Північному потоку – 2"

24 лютого, 22:26

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президенти також обговорили вакцину від СOVID і порушення на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і глава Польщі Анджей Дуда під час телефонної розмови обговорили подальшу протидію російському проєкту "Північний потік – 2". Також говорили про вакцину від COVID-19 і ситуацію на Донбасі.

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Про це повідомляє пресслужба президента.

Дуда і Зеленський домовилися максимально залучати міжнародну спільноту і докласти всіх зусиль, щоб не допустити будівництва російського газопроводу.

"Цей проєкт, по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту – це гарантія енергетичної безпеки Європи", – підкреслив президент України.

Також президенти обговорили боротьбу з пандемією коронавірусу і зокрема вакцини. Зеленський подякував Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща отримає в рамках спільних закупівель ЄС. Це може статися вже в березні.

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Президенти України і Польщі говорили і про мирне врегулювання на Донбасі. Зокрема Зеленський поскаржився, що кількість порушень із боку проросійських бойовиків збільшилася і подякував Дуді за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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Окремою темою стали ряд інфраструктурних проектів біля кордону між Україною і Польщею – а саме будівництво і ремонт доріг і модернізація пунктів пропуску.

Зеленський також запросив президента Польщі відвідати Україну і взяти участь в урочистих заходах із нагоди 30-річчя незалежності України і в саміті "Кримської платформи".

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca на неприбутковій основі.

Ми також повідомляли, що глави МЗС України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво газопроводу "Північний потік – 2".

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Польща вакцина Володимир Зеленський Анджей Дуда Північний потік 2 AstraZeneca
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