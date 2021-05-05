Політика жестів – чи наблизив візит Зеленського в Польщу входження України в ЄС

Східна Європа може перетворитися на новий політичний регіон. Чи займуть у ньому Україна і Польща рівні позиції

/ Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський разом з лідерами Естонії, Латвії і Литви на запрошення президента Польщі Анджея Дуди 3 травня взяв участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці прийняття Конституції Речі Посполитої. Під час візиту відбулася дискусія глав держав з стосовно спільного майбутнього в Європі. Зеленський і Дуда також підписали спільну двосторонню декларацію про перспективу України щодо входження до складу Європейського Союзу.

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До слова, це вже другий такий документ, укладений Україною з державою Євросоюзу. У березні поточного року була підписана аналогічна декларація з Литвою.

Про що йдеться в документі, підписаному Зеленським та Дудою

Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша країна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.

"Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв і погодилися, що Республіка Польща підтримуватиме Україну на цьому шляху", – відзначили в пресслужбі Офісу українського президента.

Там також додали, що хоча коаліція на підтримку членства України в ЄС почала формуватися з Литви та Польщі, триває системна робота з усіма державами – членами ЄС для отримання змістовної політичної підтримки на шляху нашої країни до Євросоюзу.

Віртуальний похід в Європу

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник вважає, що важливість цієї декларації, поданої Офісом президента суспільству, злегка завищують.

"Українська влада не може визнати, що перспектив швидкого вступу в Європейський Союз у нас немає, тому вибрала тактику "Малих кроків", обговорюючи це питання з малими державами. Однак підписана декларація не має високої політичної цінності", – говорить "Сьогодні" Бортник.

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Політолог підкреслив, що документ має лише ефект в інформаційному полі.

"Українцям потрібні європейські стандарти якості життя. Замість того, щоб їх досягати і дійсно наближати Україну до моменту входження в ЄС, наша влада займається віртуальним походом до Європи. Така стратегія навряд чи здатна привести нас в ЄС. Це маніпуляція громадською думкою" , – говорить Бортник.

Новий географічний регіон

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також вважає, що в результаті підписання декларації Зеленським та Дудою навряд чи варто очікувати серйозного прориву в питанні вступу України в ЄС.

"Це політика жестів, не більше того. Про вступ до ЄС варто говорити з "локомотивами" Європи – Німеччиною і Францією. Польща не особливо вирішує", – говорить Карасьов.

Крім того, за словами політолога, Польща взагалі не зацікавлена, щоб Україна увійшла до ЄС і порівнялася з нею за економічним потенціалом, адже тоді країну покинуть українські заробітчани.

"В цілому поїздка Зеленського в Польщу більше орієнтована не на найближчий вступ України в ЄС, а скоріше на формування нового географічного і політичного регіону Східної Європи, в якій Україна і Польща можуть зайняти рівні позиції", – упевнений експерт.

Що не так у відносинах України і Польщі

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Однак рівні позиції буде складно зайняти двом країнам, у яких історично складалися напружені відносини. Про це сказав і президент Зеленський, підкресливши, що "ті історичні питання, які є між двома країнами, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони". "Тому що ми дійсно одне одного чудово розуміємо" , – підкреслив Володимир Зеленський.

Кажуть, що відносини України і Польщі погіршилися у 2016 – 2017 роках. Тоді, наприклад, в Польщі почався масовий демонтаж українських пам'яток, наприклад, в Грушовицях. Там у 2017 році місцева влада знесла пам'ятник воїнам УПА. Всього в Польщі демонтували 16 українських пам'яток.

У відповідь на ці дії в Україні сталася серія нападів на польські пам'ятники. Найвідоміший випадок стався в березні 2018 року на Личаківському цвинтарі у Львові. Там невідомі кинули вибуховий пристрій на меморіал орлят.

Експерти радять не переоцінювати ці проблеми. В історії українсько-польських відносин були набагато темніші часи, ніж зараз. Вадим Карасьов упевнений, що Україні і Польщі необхідно продовжувати спільні зусилля щодо примирення, з огляду на історичне минуле.

"Зараз у нас з Польщею рівні стосунки і немає серйозних конфліктів, як, наприклад, з Угорщиною або Росією", – говорить Карасьов.

Як відомо, в березні цього року було підписано декларацію з Литвою. Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.

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Нагадаємо, Дуда заявив, що на саміті Північноатлантичного альянсу, який пройде 14 червня в Брюсселі, піднімуть питання вступу України в НАТО .