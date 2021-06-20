Дивлячись йому в очі, виголосив присягу: "Слуга народу" Вірастюк розповів, як поставився до вигуків "ганьба"

Неповажні крики нардепів його лише куражили і зовсім не дратували, Вірастюк порівняв це зі змаганнями

Фото: прес-служба "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк розповів, як поставився до вигуків "ганьба", коли складав присягу у Верховній Раді.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Новое время".

"Ви ж, напевно, бачили трансляцію. Дивилися косо. Особливо представники фракції "За майбутнє", – сказав він.

Під час присяги Вірастюка вони кричали "Ганьба!", а голосніше за всіх кричав нардеп "За майбутнє" Ігор Гузь.

"Я його вже помітив по телебаченню, коли він намагався коментувати події, які відбувалися у нас в окрузі. Тому я його добре запам'ятав", – сказав нардеп.

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У парламенті було схоже – спочатку кричала вся фракція, а коли Вірастюк почав зачитувати присягу, то залишився кричати лише Гузь.

"Тому я сконцентрувався на ньому і, фактично дивлячись йому в очі, виголосив присягу. Думаю, він також дивився мені в очі", – згадав нардеп.

Він розповів, що не виникало бажання відповісти Гузю, і після присяги вони не зустрічалися, щоб обговорити ситуацію.

"Я досить стримана людина, тому мене важко вивести з себе. Крім того, вигуки із залу мене абсолютно ніяк не дратували, вони мене, навпаки, тільки куражили – знаєте, це як під час змагань", – вважає Вірастюк.

Нагадаємо, Вірастюк зі скрипом пройшов у Раду – довелося пройти кілька судів, в яких оскаржувалися результати виборів на Прикарпатті. Тим часом Вірастюк розповідав, чим займатиметься у Верховній Раді. Силач пообіцяв, що займатитьмеся реальними справами, а не політикою.