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Глядя ему в глаза, произнес присягу: "Слуга народа" Вирастюк рассказал, как отнесся к крикам "ганьба"

20 июня 2021 13:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Неуважительные крики нардепов его лишь куражили и совсем не раздражали, Вирастюк сравнил это с соревнованиями

Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк рассказал, как отнесся к крикам "ганьба", когда приносил присягу в Верховной Раде.

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Об этом он сказал в интервью "Новое время".

"Вы же, наверное, видели трансляцию. Смотрели косо. Особенно представители фракции "За майбутнє", – сказал он.

Во время присяги Вирастюка они кричали "Позор!", а громче всех кричал нардеп "За майбутнє" Игорь Гузь.

"Я его уже заметил по телевидению, когда он пытался комментировать события, которые происходили у нас в округе. Поэтому я его хорошо запомнил", – сказал нардеп.

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В парламенте было похоже – сначала кричала вся фракция, а когда Вирастюк начал зачитывать присягу, то остался кричать лишь Гузь.

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"Поэтому я сконцентрировался на нем и, фактически глядя ему в глаза, произнес присягу. Думаю, он также смотрел мне в глаза", – вспомнил нардеп.

Он рассказал, что не возникало желания ответить Гузю, и после присяги они не встречались, чтобы обсудить ситуацию.

"Я достаточно сдержанный человек, поэтому меня трудно вывести из себя. Кроме того, возгласы из зала меня абсолютно никак не раздражали, они меня, наоборот, только куражили – знаете, это как во время соревнований", – считает Вирастюк.

Напомним, Вирастюк со скрипом прошел в Раду – пришлось пройти несколько судов, в которых оспаривались результаты выборов на Прикарпатье. Тем временем Вирастюк рассказывал, чем будет заниматься в Верховной Раде. Силач пообещал, что будет заниматься реальными делами, а не политикой.

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