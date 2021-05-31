Німеччина і Франція бояться назвати Росію стороною конфлікту – Зеленський

Президент України вважає, що переговори щодо Донбасу в "нормандському форматі" рухаються по колу, а учасники переговорів притримуються обережної дипломатії

Радники з питань зовнішньої політики глав Німеччини і Франції не змогли прямо відповісти на запитання, чи є Росія стороною конфлікту на Донбасі, яке їм поставив російський представник під час останніх "нормандських" переговорів.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він підкреслив, що Німеччина і Франція "знову обрали обережну дипломатію".

"Ми не згодні з цим, тому що Росія, звичайно ж, є стороною в цьому конфлікті", – зазначив президент.

Зеленський додав, що цей випадок показовий щодо "нормандського формату" і зустрічей в Мінську.

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"Ми перебуваємо на такому етапі, коли всі бояться навіть назвати Росію стороною конфлікту", – підкреслив він.

Президент України вважає проблемою те, що представник Німеччини не зміг прямо відповісти на згадане запитання.

"Я думаю, це проблема. Тут немає місця дипломатії. Війна триває вже сім років. Уже на першій нормандської зустрічі я зрозумів, що ми рухаємося по колу, як коні в цирку", – зазначив президент.

Нагадаємо, на останніх переговорах радників лідерів країн "Нормандської четвірки" Росія вчергове відмовилася від припинення вогню на Донбасі і наполягала на тому, щоб стороною конфлікту виступали ОРДЛО, а не Москва.

Зазначимо, президент України пропонує створити новий формат переговорів щодо Донбасу, Криму і "Північного потоку – 2", об'єднавши ці питання на одному майданчику.

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