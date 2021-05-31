Можна об'єднати. Зеленський запропонував новий формат переговорів по Донбасу і Криму

Президент вважає, що всі важливі питання можна обговорювати в рамках однієї переговорної майданчики

/ Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів по Донбасу, Криму і "Північним потоком – 2". Обговорення цих питань можна було б об'єднати на одній переговорної майданчику.

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Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Там (в" нормандському форматі "- Ред.) Не йдеться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. "Нормандський формат" і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", – сказав він.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що, якщо не складеться з самітом "Нормандської четвірки", то він окремо зустрічатиметься з кожним з лідерів-учасників цього формату для обговорення врегулювання на Донбасі.

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