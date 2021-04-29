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Де зустрінуться Зеленський і Путін: ЗМІ дізналися два нові варіанти

29 квітня, 13:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Історія з місцем можливих переговорів глав держав набирає обертів – крім Ватикану розглядають ще два міста

Схоже, Ватикан відміняється – Київ розглядає Відень (Австрія) або Єрусалим (Ізраїль) як варіанти для місця зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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Про це повідомляє НВ з посиланням на джерело.

Співрозмовник підтвердив, що по дипломатичних каналах між Києвом і Москвою вже почали узгоджувати місце і порядок денний зустрічі, але активно цим займуться після травневих свят.

"У (прем'єра Ізраїлю Біньяміна) Нетаньяху довірчі відносини з нами і з Росією. Тому Єрусалим – хороший варіант. Є й інший – Відень. Обидва місця по-своєму підходять як з точки зору безпеки, так і забезпечення рівноправності сторін", – сказав він.

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Говорячи про можливу зустрічі у Ватикані, джерело видання зазначило, що пропозиції як такої і не було.

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"Але це була відповідь на питання італійських журналістів: чи міг Ватикан стати таким місцем. Теоретично, звичайно, міг. Фактично – реалізувати складніше", – пояснив він.

Також ми розбиралися, про що говоритимуть Путін і Зеленський під час зустрічі.

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