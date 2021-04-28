Зустріч у Ватикані? Ні, не чули: у Путіна відповіли на нову пропозицію Зеленського

Кремль знову відхрещується від головного питання, заради якого Зеленський і покликав Путіна на переговори

Кремль не отримував пропозиції з Києва про проведення зустрічі у Ватикані президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Напередодні Зеленський заявив, що переговори з Путіним могли б пройти у Ватикані.

"Президент Зеленський сказав, що це могло бути ідеальним місцем для зустрічі. Звичайно, про це поки офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона. Ми поки не отримували ніякої інформації про те, що конкретизовано і сформульовано таку пропозицію. Чи готовий або не готовий кудись їхати президент Путін – я не знаю", – сказав Пєсков.

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У той же час в Кремлі знову відхрещуються від обговорення головного питання.

"Питання Донбасу між Києвом і Москвою вирішуватися не може, оскільки Росія не є стороною цього конфлікту. Але в будь-якому разі потрібно шукати точки дотику. Президент (Росії Володимир Путін) не раз заявляв про свою готовність іти на діалог... Сам Путін зазначив, що в разі готовності говорити щодо двосторонніх відносин він буде радий бачити президента Зеленського у Москві", – підкреслив він.

Нагадаємо, спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але він відмовився і запропонував президенту України приїхати в Москву. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії".

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